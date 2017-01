Bad-Dürrheim "Homöopathie für Tiere" im Mittelpunkt

Bad Dürrheim. Referentin am morgigen Mittwoch, 19.30 Uhr, im Haus des Gastes ist Ursula Hummel. Die Heilpraktikerin spricht zum Thema "Homöopathie für unsere tierischen Lieblinge". Wie bei den Menschen, spreche auch bei Tieren nichts dagegen, bei leichten, akuten Erkrankungen die Behandlung selbst zu übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung des Gesundheitsforums. Es sei nicht immer ganz einfach für Tierhalter, Verhalten und Mimik der Tiere richtig einzuschätzen. Gehe es einem Tier schlecht, so komme es vor, dass der Halter dies sehr spät erkenne oder gar falsch deute. Auch der Ausdruck von Schmerz sei bei Tieren ein anderer, als beim Menschen. Dies erschwere zusätzlich die Wahl der Mittel. Habe man erst einmal eine Wahl getroffen, so sei die Beobachtung sehr entscheidend. Dennoch sei gerade die Homöopathie für Tiere eine schonende und durchaus erfolgversprechende Methode. Die Homöopathie habe allerdings auch bei Tieren ihre Grenzen. Sollte einige Tage nach Behandlungsbeginn keine Besserung eingetreten sein, solle unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden. Im Vortrag werden verschiedene Möglichkeiten der homöopathischen Behandlung von Tieren erläutert.