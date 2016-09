Bad-Dürrheim "Home of Balance" sucht Perspektive

Bad Dürrheim. Initiiert wurde das "Home of Balance" von Projektentwickler Ralf Dickscheid. Bei der Eröffnung im April 2011 fanden Architektur und Konzept Anerkennung. Die jetzige Schieflage des Unternehmens erklärt sich laut vorläufigem Insolvenzverwalter so, dass es dem Inhaber der Praxis für Zahnbehandlungen "Home of Balance", Uwe Tschich, seit der Eröffnung vor fünf Jahren nicht gelungen sei, genügend qualifizierte Zahnärzte aus Ballungsgebieten in den ländlichen Raum an den Standort Bad Dürrheim zu holen. Für eine vollständige Auslastung der "modernen und technisch bestens ausgestatteten Praxis" wären aber drei bis vier Zahnärzte erforderlich, erklärt Ingo Schorlemmer, Pressesprecher der Kanzlei Schultze und Braun, bei der auch Stefano Buck tätig ist. Der Weggang eines weiteren Zahnarztes, der für den Bereich Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie zuständig gewesen sei, "führte schließlich zum Insolvenzantrag".

Aktuell verschaffe sich Buck einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. "In der derzeitigen Phase ist es wichtig, den Praxisbetrieb aufrecht zu erhalten und zu stabilisieren. Die Fortführung des Unternehmens erlaubt es uns, eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu entwickeln", so Buck in einer ersten Analyse. "Es ist unser Ziel, einen Zahnarzt als Übernehmer zu finden, der das Dental-Zentrum perspektivisch betreibt, um weiterhin die Patienten zu versorgen und die Arbeitsplätze zu erhalten."

Löhne vorerst gesichert