Bad-Dürrheim Hören im Fokus

Studien zufolge bestehe ein Zusammenhang von Hörproblemen und Demenz, belegbar sei zudem eine Korrelation von Schwerhörigkeit und einem verfrühten Tod. Klingt bedrohlich, die moderne Medizin verspricht aber auch in dieser Hinsicht viel und kann wohl auch viele Versprechen halten. Im Klinikum habe man vor wenigen Wochen die erste und sehr neue "Bridge"- Operation am Ohr erfolgreich vollzogen, der Patient sei überaus zufrieden, berichtet Mozet.

In der HNO-Heilkunde geht man von neun Millionen an Schwerhörigkeit leidenden Bundesbürgern aus, eine Million sei definitiv schwerhörig. "Das ist eine hohe Zahl", befindet Christian Mozet, um sogleich auf die Fortschritte auch in der Medizintechnik zu verweisen. Sind Hörnerv und die für den Hörvorgang überaus wichtigen Haarzellen im Ohr dauerhaft geschädigt, führt kaum noch ein Weg am Hörgerät oder der Operation vorbei, deutlich auf ihr Aussehen fixierten Personen muss es aber nicht bange werden. Mozet: "Wir haben mittlerweile wirklich tolle und bei Bedarf unsichtbar im Mittelohr fixierte Hörgeräte. Und selbst wenn ein Gerät nicht mehr weiter hilft, gibt es Lösungen, etwa durch direkt in den Knochen zu setzende Implantate."

Ein normales Kassen-Hörgerät schlägt pro Stück mit knapp 800 Euro zu Buche, diese Kosten werden übernommen. "Das sind schon gute und dreistufige Geräte. Ein Plus an Technik ist aber immer möglich, die Mehrkosten trägt dann allerdings der Patient", informiert Mozet.