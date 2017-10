Bad-Dürrheim Hilfe von Haus zu Haus wird geboren

Wie die organisierte Nachbarschaftshilfe aufgebaut wird und in der Praxis funktioniert, brachte der Versammlung Maria Hensler näher, die 2003 die Nachbarschaftshilfe in Gaienhofen am Bodensee gründete. Die Nachbarschaftshilfe Höri gilt seither als Musterverein für 37 ähnliche Projekte im Land in 162 Orten, wo sich 1100 Helfer engagieren. Nicht selten fungierte die Vereinsvorsitzende von der Bodenseehalbinsel dabei als Geburtshelferin.