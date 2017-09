Bad-Dürrheim Hilfe für Helfende

Ob diese über das ELR-Programm möglich ist, sollte seiner Ansicht nach überprüft werden. Momentan bestreiten er und seine Mitstreiter alles aus eigener Tasche. Ob es um die finanziellen Belange oder der Mitwirkung von Personen zum Aufbau des Projektes ging, für beide traf Erwin NopperS Satz zu: "Alleine packen wir das nicht".

Ausführlich hatte der Öfinger Erwin Nopper das Projekt schon in den vorangegangenen Sitzungen der Ortschaftsräte in den sechs auf der Ostbaar liegenden Stadtteilen vorgestellt. Um in der Öffentlichkeit für das Vorhaben zu werben und Unterstützer zu finden, lädt der Initiator zu einem Informationsabend am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr in die Aula der Ostbaarschule ein. Als Referentin konnte Maria Hensler, die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Gaienhofen, gewonnen werden. Sie wird über die vor Jahren dort ins Leben gerufene Netzwerk der Nachbarschaftshilfe berichten und Fragen beantworten.

An diesem Abend möchte man auch den Aufbau der kostenlosen Schulung für die häusliche Betreuung in der Altenhilfe erläutern. Der Kurs beginnt am 13. Oktober, um 19 Uhr im Bürgersaal Rathaus in Sunthausen. Informationen bei Erwin Nopper, Telefon 07706/5748 und Heinz Messmer, Telefon 07706/1250. Beide nehmen auch ab sofort Anmeldungen entgegen.