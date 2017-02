Bad-Dürrheim "Hier sollte härter durchgegriffen werden"

Bad Dürrheim. Für Ärger sorgt die Vorgehensweise eines Bauherren in der Baarstraße in Biesingen. Er baut zuerst und fragt anschließend um Genehmigung. Als "sehr unglücklich" bezeichnete Bauamtsleiter Holger Kurz in der gestrigen Sitzung des Technischen Ausschusses diese Herangehensweise. Der Verdacht dränge sich auf, der Bauherr handle bewusst so und nehme lieber ein Bußgeld in Kauf in der Hoffnung, das Landratsamt verzichte auf einen Rückbau der von ihm geschaffenen vollendeten Tatsachen.