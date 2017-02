Bad-Dürrheim Hexen unterrichten Brauchtum

30-jähriges Bestehen

Ihr 30-jähriges Bestehen können die Hexen mit ihrem markanten Häs feiern. Mit blauem Hemd, oranger Schürze und ebenfalls oranger Haube sind sie ein Hingucker in der Ortsfastnacht. Wobei die Holzscheme den Blick einengt, merkte Horn an. Deshalb sei es ratsam, die Hexen mit ihrem Narrenruf "Schabel – Hexen" auf sich aufmerksam zu machen und nicht etwa am Häs oder den Zöpfen zu ziehen.

Die Kinder genossen die Begegnung mit der heimischen Fastnacht sichtlich. Und zum Schluss gab Horn noch jedem Kind ein süßes Präsent der Hexen. Nun freuen sie sich schon auf die Schülerbefreiung am Schmotzigen Donnerstag nächste Woche, an der auch die Schabelhexen teilnehmen werden.