Bad Dürrheim. Die Schabelhexen machen Fastnachtsunterricht. Am Dienstag, 14. Februar, sind sie ab 8.30 Uhr in den vierten Klassen (a,b,c) der Grundschule Bad Dürrheim und am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr im katholischen Kindergarten St. Raphael. Weiter sind die Hexen noch an folgenden Umzügen zu sehen, am heutigen Samstag in Dauchingen, morgen in Niedereschach, am Samstag, 18. Februar, in Freudenstadt, tags drauf in Königsfeld, am Schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, in Bad Dürrheim, am Samstag, 25. Februar, in Laufenburg, am Fastnachtsmontag, 27. Februar, in Bad Dürrheim, am Fastnachtsdienstag, 28. Februar, beim Hexenverbrennung und am Samstag, 4. März, im Schweizerischen Thayngen. Weitere Infos unter www.schabel-hexenzunft.de.