Bad-Dürrheim Herbstprobe mit Bravour absolviert

Die diesjährige Herbstprobe hatte sich Mitjugendleiter Philipp Kohler aus Öfingen ausgedacht, und zusammen mit Jugendwarten aus den Ortsteilen organisiert. Die Jugendlichen der Stadt- und Abteilungswehren sahen sich also vor verschiedene Aufgaben gleichzeitig gestellt: Einmal die Brandbekämpfung, die Rettung der verletzten Personen aus verschiedenen Zimmern und Stockwerken, welche dann am Sammelplatz zu betreuen waren. Gleichzeitig war das Legen der Wasserversorgung von Hydranten her mit dem Ostbaarfahrzeug und Ortswehrfahrzeugen angesagt.

Da die Übung auf viele Stellen gleichzeitig verteilt war, waren auch die Jugendleiter entsprechend gefordert. Sie standen den Jugendlichen mit Rat zur Seite.

Für realistische Atmosphäre sorgten dunkle Lichtverhältnisse, und aus dem kompletten Gebäude zogen die von der Nebelmaschine erzeugten Rauchschwaden. Fahrzeuge aus allen Richtungen fuhren an.

Es wurden sofort die Schläuche zur Brandbekämpfung gelegt. Mehrere Trupps suchten im Gebäude nach Verletzten und eingeschlossenen Personen, eine andere Truppe begab sich mit Rettungstragen und Lampen ausgerüstet in die verschiedenen Zimmer, um Verletzte herauszutragen. Alle Jugendabteilungen arbeiteten gut zusammen. Auch das Jugendrotkreuz, das mit zehn Jugendlichen anwesend war, meisterte seine Aufgabe mit Bravour.

Stolz durften sie nach entsprechendem Zeitraum verkünden: Brand gelöscht, verletzte Personen gerettet, Übung beendet.

Gesamtkommandant Volker Heppler und sein Stellvertreter Karl Heinz Kienzle, dazu alle Jugendwarte und Leiter, lobten beim Abschlussappell die Jugendabteilungen, und sagten, sie bräuchten sich nicht vor den Erwachsenen zu verstecken. Stadt, Feuerwehr und DRK brauchen sich angesichts der hervorragend absolvierten Übung und des demonstrierten Leistungsstandes um den Nachwuchs keine Sorgen machen, so die einhellige Meinung der anwesenden Zuschauer. Und die Jugendlichen freuten sich nach getaner Arbeit und nach dem Lob alle auf das bevorstehende gemeinsame Vesper im Gerätehaus Bad Dürrheim.