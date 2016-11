Bad-Dürrheim Herbstmotive beim Projektchor SAM

Bad Dürrheim-Sunthausen. Am Samstag, 19. November, 18 Uhr beginnt eines in der katholischen Kirche St. Anna in Tuningen und am Sonntag, 20. November, 18 Uhr in der Kirche in Sunthausen. Die Kirchen öffnen für die Besucher eine Stunde vorher. Die Sänger haben ein neues Programm mit stimmungsvollen Liedern aus verschiedenen musikalischen Richtungen einstudiert. Dazu wurde ein Probenwochenende auf der Burg Wildenstein durchgeführt. Es werden auch einige musikalische Überraschungsgäste für ein abwechslungsvolles Programm sorgen. Der Eintritt ist frei. Über Spenden für einen sozialen Zweck würde sich der Chor freuen.