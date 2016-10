Bad-Dürrheim Herbstlektüre hat vor allem Zahlen

Auf der Ausgabenseite bleibt das Minara omnipräsent, zwei weniger im Fokus stehende Maßnahmen kosten zusammen jedoch annähernd so viel. 3,6 Millionen für den Neubau der kernstädtischen Kinderbetreuungseinrichtung, Personalkosten selbstverständlich exklusive, vier Millionen für die Sanierung des Haus des Gastes – in Sachen Kinderbetreuung folgt Bürgermeister Walter Klumpp übrigens einer durchaus auch kritisierten Politik. "Die Prognosen sind klar, zudem nimmt auch bei uns der Bedarf an der Ganztagesbetreuung in den Kitas ständig zu."

Was den Haushalt 2017 anbelangt, zeigen sich die Sportler überdurchschnittlich bescheiden, für sie wurde allerdings in der Vergangenheit schon viel getan. "Bei den Sportanlagen stehen keine Änderungen an", gab sich Dieterle im Ausschuss erleichtert.

"Liebe Ausschussmitglieder, nach der jetzigen intensiven Beratung können Sie den Haushaltsentwurf ebenfalls ausgiebig in Ihren Fraktionen diskutieren", gab Klumpp den Bürgervertretern mit auf den Nachhauseweg, die "Herbstlektüre" beinhaltet rund 6000 Einzelposten und hat 228 Seiten. Ende Oktober entscheidet der Gemeinderat, was in Bad Dürrheim kurz- und mittelfristig finanziert werden soll und was nicht.