Bad-Dürrheim Henry Maske findet den Weg auf die Baar

Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Die Unterbaldinger Olympiade setzt sich fort! Nach einem "körperbetonten" Sunntigs-Zunftball zog es die Narren gestern auf die Straße, auch dank des milden Wetters war man gut gelaunt beieinander. Die Umzügler wurden durch die Unterbaldinger "Doping-Klinik" mit dem Zusatzschuss Energie versehen, beim Streifzug durch den Ort konnte also kaum etwas schief gehen.

Strammen Beines war man unterwegs und gedachte auf närrische Art dem Sportlerleben, diverse Heroen ihrer Zeit kamen altersbedingt mit Gehhilfen daher. Rosi Mittermaier, Henry Maske, Martin Schmitt und Co. am Rollator: Einfallsreich sind die "Baldinger", keine Frage. Zweibeinige Schlittenhunde zogen die Kufen über den Asphalt und bellten mehr oder weniger authentisch, die Kinder trugen olympische Medaillen stolz daher. "Tiger-Suä" und Musikverein (MV) durften beim sehenswerten Umzügle nicht fehlen, im Anschluss fand die Schar in der Ostbaar-Halle erneut zusammen und ließ „dä Fasnet-Mäntig" auf passende Art und Weise auslaufen.

Die sich seit rund einem Jahr verstärkt in den Auslagen findenden Kunststoff-Blasinstrumente haben übrigens auch schon nach Unterbaldingen gefunden. Laut Angaben handelt es sich bei den meist etwas farbenfroheren Musikalien keineswegs um Spielzeug. "Sie klingt nicht genau wie eine aus Metall, aber sehr ähnlich. Ich bin zufrieden", so eine MV-Querflötistin.