Bad-Dürrheim Henriette Gärtner präsentiert "Tastenzauber"

Die international renommierte Künstlerin spielt drei besondere Stücke der Klavierliteratur. Es sind dies von Johann Sebastian Bach die Aria aus einer Jagdkantate mit dem Titel "Schafe können sicher weiden", von Ludwig van Beethoven das Rondo a cappriccio G-Dur und von Franz Schubert die Sonate B-Dur.

Stets charmant, frei und verbal versiert tritt Henriette Gärtner auch sprachlich in einen Dialog, gibt Impulse und zeigt ihrem Publikum einige Wegweiser und Eckpfeiler der Stücke auf. Henriette Gärtner ist in der Region aufgewachsen, gab schon mit fünf Jahren ihr erstes öffentliches Konzert in der Landeshauptstadt Stuttgart. Internationale Aufmerksamkeit gewann sie 1983 als Achtjährige, wo sie gemeinsam mit den "Festival Strings Lucerne" unter Rudolf Baumgartner bei den internationalen Musikfestwochen Luzern und im gleichen Jahr auch mit dem Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger konzertierte. Man sprach vom Wunderkind am Klavier.

Zahlreiche Meisterkurse