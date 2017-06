Bad-Dürrheim Helfen liegt ihr am Herzen

"Es ist mir wichtig, zu helfen", beschreibt sie einen charakteristischen Wesenszug an ihr, der sie letztlich dazu führte, seit 1996 beim DRK-Blutspendedienst als Werbereferentin tätig zu sein. Dabei hatte sie Blutspendetermine nicht nur im Schwarzwald-Baar-Kreis organisiert, sondern auch in der weiteren Region. In dieser Zeit seien über 560 000 Blutspenden gesammelt worden. "Blutspenden ist wichtig", betont sie die Dringlichkeit dieses Dienstes am Nächsten. Denn Blut könne bis heute nicht künstlich hergestellt werden, sei aber bei der Behandlung von Patienten sehr wichtig.

Aus gesundheitlichen Gründen wechselte die 61-Jährige im April in den Ruhestand, kann selbst auch nicht mehr Blut spenden. Doch sie möchte die Kollegen gerade bei Blutspendeterminen vor Ort gerne weiter unterstützen. Schließlich habe sie die Arbeit leidenschaftlich gerne gemacht und fühle sie sich mit den Kollegen sehr verbunden. Bereits seit 1970 ist sie Mitglied beim DRK Bad Dürrheim. Über die Auszeichnung in Berlin habe sie sich sehr gefreut.

Mit dazu gehörte auch ein Rahmenprogramm, organisiert durch das Rote Kreuz, unter anderem gehörte dazu eine Bootsfahrt auf der Spree. Am Donnerstagabend ging es dann mit dem Flieger wieder zurück nach Süddeutschland und anschließend weiter nach Hochemmingen.