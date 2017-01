Bad-Dürrheim Heiter und beschwingt ins neue Jahr

Bad Dürrheim. Motto des Konzertabends lautet "Heiteres und Beschwingtes zum neuen Jahr". Der bulgarische Pianist Georgi Mundrov ist nicht nur ein Virtuose, sondern auch ein Poet am Klavier. Seit vielen Jahren unterrichtet er an der Hochschule für Musik des Saarlandes in Saarbrücken. Als künstlerischer Leiter des Musikfestivals "Dreieicher Musiktage im Mai" gehört Mundrov zu den jüngsten Programm- und Konzeptgestaltern eines internationalen Musikpodiums. In seinem heutigen Programm werden Klavierwerke von Johann Strauß, Frederic Chopin, Johannes Brahms, Isaac Albeniz und anderen Komponisten gespielt. Der Eintritt ist frei.