Bad-Dürrheim Heimatwoche im Solemar zur Wintersaison

Die Schwarzwald Tage beginnen am Montag, 17. Oktober, mit dem Auftritt der Alphornfreunde "Dreiklang". von 16 bis 17 Uhr. Am 18. Oktober ist von 12 bis 16 Uhr der Schnellzeichner Stefan Theurer anwesend, von 19 bis 19.30 Uhr die "Alte Garde" aus Schonach. Der Bad Dürrheimer Drehorgelspieler Rudi Balbach wird die Badegäste am 19. Oktober von 17 bis 18.30 Uhr unterhalten, ab 19 Uhr tritt im Außenbereich der Trachtenverein aus St. Georgen auf. Am darauf folgenden Donnerstag kommt nochmals Stefan Theurer von 12 bis 16 Uhr zum Zeichnen, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr kann mit dem Bad Dürrheimer Trachtenverein Stroh geflochten werden. Am Freitag, 21. Oktober, werden von 16 bis 17 Uhr nochmals die Alpenhornfreunde "Dreiklang" spielen. Viele Höhepunkte gibt es zum Abschluss am Sonntag, 23. Oktober, der zum "Genusstag rund um das Solemar" gestaltet wird.

Die Besucher können sich über die verschiedenen Bereiche des Gesundheitszentrums informieren, an vielen Ständen werden kulinarische Spezialitäten aus dem Schwarzwald angeboten. Schnuppertermine zum Entspannen gibt es in der Totes-Meer-Salzgrotte und im Außenbereich Unterhaltungsmusik, ab 16 Uhr führt die Kindertrachtengruppe aus Langenschiltach Tänze vor.

Der Bade- und Saunabetrieb ist an diesem Tag regulär geöffnet. Zugleich findet an diesem Sonntag die Veranstaltung "gesund und vital" vom Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis und vom Gesundheitsnetzwerkes Schwarzwald-Baar statt. Im Haus des Bürgers, Haus des Gastes sowie auf den Parkplätzen in der Stadtmitte statt. An der Salinensporthalle werden Vorträge rund um die Gesundheit angeboten. Stattfinden wird eine Podiumsdiskussion, mitgemacht werden kann bei Aktivitäten, verschiedene Intuitionen, Selbsthilfegruppen und Einrichtungen werden sich vorstellen. Ein Highlight wird der Vortrag von Patric Heizmann sein mit dem Thema "Ich bin dann mal schlank – Comedy mit Nährwert".

Halloween-Sauna findet mit Feuershow statt

Für die Bewirtung sorgt das Team der Kurklinik Limberger, das getreu dem Schwerpunktthema gesundes und leckeres Essen servieren wird. "Der Tag der offenen Türe im Solemar sowie diese Veranstaltung sind eine gute Kombination, die den den Besuchern sehr viel Abwechslung und Informatives bietet", freuen sich die Organisatoren und weisen auf die nächsten Termine im Solemar hin. Am 31. Oktober wird zur Halloween-Sauna mit Feuershow in der Schwarzwald-Sauna eingeladen, am 4. November findet das Lichtermeer im Solemar statt. Der Vorverkauf hierzu hat bereits begonnen.