Bad-Dürrheim Haushalt soll transparenter werden

Bad Dürrheim. In Baden-Württemberg müssen die Kommunen bis spätestens 2020 auf die neue Buchhaltungsmethode Doppik umgestellt haben. Waren die Jahresetats der Städte und Gemeinden bislang in Verwaltungs- und Vermögens­- haushalt aufgeteilt, fallen diese Begrifflichkeiten gänzlich weg. Vereinfacht gesagt müssen die Kämmerer künftig eine Bilanz mit doppelter Buchhaltung aufstellen, ähnlich wie Unternehmen. Es muss stattdessen ein Erfolgsplan und ein Finanzplan erstellt werden. Intern müssen die Kämmereien beispielsweise Dienstleistungen als Produkte definieren – die ganze Sache wird eher kaufmännischer.

Ziel ist es unter anderem, für die Bürger und für die entscheidenden Gemeinderäte eine höhere Transparenz der städtischen Finanzen zu schaffen – aber auch für die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Auch in die Zukunft gerichtet soll die finanzielle Entwicklung der Kommune besser ersichtlich sein. Bevor es jedoch so weit ist, wird es im Premierenjahr eher für alle verwirrender, wie beispielsweise die Einführung der Doppik in Donaueschingen zeigte. Die dortige Stadtverwaltung hat bereits den Haushalt 2015 in der neuen Buchhaltungsform gerechnet, was den Gemeinderäten damals einiges an Kopfzerbrechen bereitete. Das Problem bei der Sache war damals, und so ist es bei fast jeder Umstellung, dass die Zahlen nicht mehr vergleichbar sind. Dies liegt jedoch nicht daran, dass das Vermögen und die Schulden neu bewertet werden, sondern an der Zuordnung in die einzelnen Positionen.

Für die Mitarbeiter der Kämmerei bedeutet die Einführung nicht nur, dass Schulungen in dem neuen System notwendig sind, sondern auch in neue Sofwareprogrammen. Was wiederum für die Verwaltungen mit teilweise erheblichen Investitionen verbunden ist. Zudem muss eine erstmalige Eröffnungsbilanz erstellt werden.