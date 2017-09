Bad-Dürrheim Harsche Kritik aus eigenen Reihen

Bad Dürrheim. "Das Ergebnis ist insgesamt enttäuschend", kommentiert Heinrich Glunz Fraktionssprecher und Stadtverbandsvorsitzender der CDU das Abschneiden seiner Partei am Sonntag. Das Resultat werde in einer der nächsten Sitzungen besprochen und analysiert. Auf kommunaler Ebene sieht er eine gute sachbezogene Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. Was ihn jedoch beschäftigt, ist das gute Abschneiden der AfD in der Kurstadt – sie lag hier über dem Bundesdurchschnitt. Glunz führt dies auch auf die Flüchtlingsproblematik zurück. Und auf ein weiteres: "Die Wähler fühlen sich nicht mehr ganz so von der hohen Politik vertreten, wie man es erwartet." Subjektiv hat er das Gefühl, dass sich "die Politik in Berlin und auch in Stuttgart von der Basis entfernt hat."

SPD-Oppositionsrolle bekommt spontan Beifall bei den Genossen

Andreas Nachbaur, Fraktionssprecher der SPD, sieht es als die richtige Konsequenz an, dass sich die SPD nicht mehr an der Regierung beteiligen wolle. Am Sonntag gab es dafür spontan Beifall, als Thomas Oppermann dies vor laufenden Kameras mitteilte. Er sei 2013 in die Partei eingetreten, um bei der Abstimmung die große Koalition zu verhindern. Seiner Ansicht nach hat es die SPD nicht geschafft sich genügend von der CDU und Angela Merkel abzugrenzen und ihr eigenes Profil zu stärken. Einen ganz großen Fehler sieht er darin, dass seine Partei beim Dieselgipfel so mitgemacht habe. Hier habe man eine Chance vertan. Man war zudem auch mitverantwortlich für die Regierung der vergangenen Legislaturperiode, und so konnte Martin Schulz auch nicht ganz frei Wahlkampf machen. Insgesamt sieht er die Notwendigkeit für mehr Konfrontation in der Politik. "Wie kann man von links außen nach rechts außen wechseln?" Andreas Nachbaur zeigt völliges Unverständnis für manche Wählerwanderungen, vor allem für die, die von der Linken zur AfD wechselten. Er zeigt sich auch überzeugt, dass die AfD nach der Kommunalwahl 2019 im Gemeinderat sitzt.