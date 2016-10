Bad-Dürrheim Hans Buddeberg referiert über Testament

Kernpunkt ist das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Testamentsgestaltung sowohl für Einzelpersonen wie auch für Ehegatten. "Das Testament richtig gemacht ist leider nicht so einfach wie es zuerst scheint", so der Experte. Hier gilt es Fehler zu vermeiden und Risiken frühzeitig zu erkennen, denn sonst können zum Beispiel gut gemeinte, aber im Detail unklar formulierte Aussagen, zu unvorhergesehenen Problemen bei der Testamentsauslegung führen, berichtet Buddeberg und weiter: "Die gesetzliche Erbfolgeregelung entspricht oft nicht den Wünschen der Bürger. Das Gesetz bietet aber auch die Möglichkeit, durch Testament abweichende Regelungen zu treffen und so die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen."

Da er lange Jahre als Notariatsleiter und Nachlassrichter tätig war, gibt er im Vortrag wertvolle Tipps direkt aus der Praxis und erläutert diese anhand zahlreicher Fallbeispiele. Im Anschluss steht Hans Buddeberg noch für persönliche Fragen zur Verfügung.

Bereits zum achten Mal findet das Rebholz-Ratgeber-Forum statt, mit welchem die Rebholz Immobiliengruppe aus Bad Dürrheim kostenlose Vorträge zu aktuellen Themen anbietet. Hierzu ist die Bevölkerung eingeladen. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung gebeten: Telefon 07726/92 100 oder per E-Mail unter ratgeber@rebholz.de.