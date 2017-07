Bad-Dürrheim Halle mit 16 Metern Höhe geplant

Entkräftet wurden die Vorbehalte von Stadtbaumeister Holger Kurz, indem er darauf hinwies, dass das Landratsamt die Einwände wohl nicht gelten lassen werde, zumal seiner Einschätzung nach die Genehmigungsfähigkeit der Objekte außer Frage stehe. Für Diskussionsstoff sorgte das Bauvorhaben eines Unternehmens im Gewerbegebiet Schroteln II, der dort seine zwölf Meter hohe bestehende Lagerhalle um einen Anbau von 16 Meter Höhe erweitern möchte.

Etliche Ratsmitglieder konnten sich schon rein von der Optik her einen Anbau von geringerer Höhe vorstellen, und stellten in Frage, ob ein Gebäude in dieser Dimension in dem Gebiet zulässig sei. Der Stadtbaumeister verwies darauf, dass die Höhe benötigt wird, da in der Halle ein Schwerlastkran verkehren wird, der zum Produktionsablauf benötigt wird. Die Höhe der Halle sei kein Hindernisgrund für die Baugenehmigung, bemerkte Kurz.

Ebenfalls die Höhe war der Stein des Anstoßes bei einem Bauantrag zur Errichtung eines Zweifamilienhauses auf dem Eschenplatz. Den Bauplan hatten die Räte schon einmal als Bauvoranfrage für ein Dreifamilienhaus zu Gesicht bekommen. Da auf dem Plan drei übereinander liegende Balkone eingezeichnet sind, wurde vermutet, dass zu einem späteren Zeitpunkt das Dachgeschoss ausgebaut wird. In diesem Zusammenhang wurde in Frage gestellt, ob die pro Wohneinheit erforderlichen 1,5 Stellplätze ausreichen. Vom Stadtbaumeister war dazu zu hören, dass sich das Landratsamt nach dem Inhalt des Bauantrags richten werde. Da die Häuser in der Umgehungsbebauung die gleiche Höhe aufweisen, bestehe auch kein Grund den Antrag abzulehnen. Keine Einwände gab es zum Bauantrag für eine Doppelgarage mit Zwischengang in der Turnerstraße und der Errichtung einer Dachgaupe in einem Wohnhaus in der Straße Schmittenäcker. Ebenso zur einer Bauvoranfrage im Wohngebiet Sommerhalde, wo beabsichtigt ist, ein bestehendes Wohngebäude um ein Vollgeschoss als Flachdachaufbau zu erhöhen.