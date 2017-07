Bad-Dürrheim Gute Laune trotz feuchten Auftakts

Bad Dürrheim. Mit den Grußworten des Vereinsvorsitzenden Markus Heinemann zu Beginn des Konzerts setzte Regen ein, der glücklicherweise nicht den ganzen Abend andauerte. "Wir machen das Beste draus", meinte Markus Spettel von der Kur und Bäder GmbH zum Thema Wetter. Für zufriedene Gesichter bei den Zuhörern sorgte allemal das Blasorchester unter Leitung von Kuno Mößmer mit seinen unterhaltsamen Melodien, darunter Titel von den Beatles, Abba und den Blues Brothers. Annika Martin moderierte den Abend gekonnt.

Am heutigen Donnerstag geht es bei der Sommer-Sinnfonie weiter mit Gregor Meyle und Band, bereits ab 19.30 Uhr spielt als Vorgruppe der britische Sänger Luke Sital-Singh. Am Freitag, 20 Uhr, wird Schlager-Urgestein Roland Kaiser auf dem Rathausplatz erwartet. Am Samstagabend folgt Fools Garden. Am Sonntag spielt ab 11 Uhr die Joe Willams Band.