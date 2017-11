Bad-Dürrheim Gut geputzt in die neue Saison

Bad Dürrheim-Hochemmingen (wib). Bei der Narrenzunft Hochemmingen ist mit dem Häsabstauben am 11. November die neue Fasnet eingeläutet. Die Eckbühlblätz sind nun für die kommende Saison gerüstet. Auch in diesem Jahr wurde, wie immer am 11.11. der Staub aus den Häsern geschüttelt. Jedes Jahr stehen beim Häsabstauben, dem Häs-TÜV, zehn Häser der Eckbühlblätz und drei Häser des Vogtes auf dem Prüfstand. Jedes Fleckle und jedes Glöckle wird von den kritischen Augen von Häswartin Manuela Romer inspiziert.