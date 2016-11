Bad-Dürrheim Gunther Landwehr zeigt seine Bilder

Malen mit Farben und verschiedenen Materialien

Die Seniorenresidenz hat sich in den vergangenen Jahren durch die hier regelmäßig stattfinden Ausstellungen einen Bekanntheitsgrad bei den Kunstliebhabern und den Künstlern selbst erworben. Federführend, was die Auswahl der Künstler anbelangt, denen die Möglichkeit gegeben wird ihre Werke zu präsentieren, ist die Hausdame Karin Schumpp. Für die Veranstaltungsleiterin war der Name Gunther Landwehr und dessen künstlerische Schaffen ein Begriff, hatte er doch schon 2015 einige seiner Bilder im Rahmen einer Gruppenausstellung in der Seniorenresidenz präsentiert.

Der im Lehramt, so auch an den Realschulen Villingen und Donaueschingen tätig gewesene Gunther Landwehr, begann vor 35 Jahren mit dem Malen, indem er einen Malkurs an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen belegte. In den Folgejahren nahm er an verschiedenen Kursen an Kunstschulen und Akademien teil, zuletzt im Oktober diesen Jahres in der "Fabrik am See" in Gaienhofen-Horn.