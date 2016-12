Bad Dürrheim. Seit Mai 2000 war Guido Kimmich Hausmeister an der Realschule Am Salinensee. Am 30. November wurde er offiziell von Bürgermeister Walter Klumpp, Konrektorin Stefanie Martin, dem gesamten Lehrerkollegium, den Elternsprechern sowie den Schülern in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. "Ihr Umgang mit der Schulleitung, dem Lehrerkollegium und den Schülerinnen und Schülern war etwas Besonderes und hat Sie für die Realschule zu eine wichtige Persönlichkeit gemacht", führte Walter Klumpp in seiner Ansprache aus. "Sie haben Ihre Arbeit mit viel Engagement und mächtigem Einsatzwillen ausgeübt. Die schulischen Anlagen haben Sie nicht nur verwaltet, sondern mit Geduld, Können und Weitsicht immer nach Verbesserungen Ausschau gehalten, lobte Klumpp den scheidenden Hausmeister. Lobende Worte gab es auch seitens der Konrektorin Stefanie Martin, der Elternvertreter und der Schülersprecher. Alle waren sich einig: Guido Kimmich hat durch seine Arbeit das positive Image der Schule mitgeprägt und war wahrlich ein "Meister des Hauses". Sein Nachfolger ist Thomas Köhl, der seit 1. Oktober an der Realschule tätig ist.