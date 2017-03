Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 19. Bad Dürrheimer Selbsthilfetag findet am Sonntag, 26. März im Haus des Bürgers und im Haus des Gastes statt. An diesem Tag stellen sich auch die Angebote für Selbsthilfe bei Krebs vor (ILCO Selbsthilfegruppe für Menschen mit Stoma oder Darmkrebs). Krebssportgruppe: Donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Rehaklinik Sonnhalde in Donaueschingen, Kontakt: Angelika Bolkart, Telefon: 0771/4710; Frauenselbsthilfe nach Krebs, Kontakt: Ursula Konrad, Telefon: 07461/75851