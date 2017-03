Bad-Dürrheim Großes Thema kindgerecht vermittelt

Bad Dürrheim-Sunthausen. Phillip Kohler und Emely Blessing von der Feuerwehrabteilung Öfingen sowie Bernd Räffle und Manuel Vosseler von der Abteilung in Oberbaldingen informierten die Kinder, was im Brandfall zu tun ist. Anschaulich war der Filmbeitrag, der einen Brand im Kindergarten darstellte. Anschließend wurde das Thema im Stuhlkreis mit den Kindern vertieft. Dabei halfen die beiden Handpuppen Fridulin und sein Freund Flori. Sie demonstrierten eine Brandsituation und wiesen auch auf den Notruf hin. Im Folgenden hatte jedes Kind die Möglichkeit, am Telefon das "richtige Melden" eines Brandes zu üben. Dabei mussten Fragen beachtet werden wie, wer anruft, wo es brennt, was brennt, ob noch Menschen im Haus sind und ob es Verletzte gibt.

Es folgte ein Gespräch über das richtige Verhalten im Brandfall: Man sollte versuchen, sich vom Feuer zu entfernen, dann einen Notruf absetzen und Erwachsene informieren. Wenn der Fluchtweg verschlossen sei, sollten Betroffene auf sich aufmerksam machen.

Ein weiteres Thema waren das Aussehen und die Aufgaben der Feuerwehr. Kinder hatten die Möglichkeit, die Uniform anzuziehen und lernten das Handwerkzeug eines Feuerwehrmanns kennen. Hingewiesen wurde außerdem auf die Gefahren und das Verhalten bei Rauchentwicklung: Rauch sei giftig, er schläfere ein und sei sogar tödlich. Rauch steige nach oben, deshalb sei es vorteilhaft, sich flach am Boden zu bewegen.