Bad-Dürrheim Großes Abschlussfest an Realschule

Bad Dürrheim. Wenn am heutigen Freitag das Zelt abgebaut wird und die Holzhütten abmontiert werden, wird dabei bei den Mädchen und Jungen sicherlich so manche Träne fließen. Rundherum haben sie sich unter der Obhut ihrer Betreuer wohlgefühlt, Freundschaften sind entstanden, Langeweile war ein Fremdwort.

Stadtjugendpfleger Markus Thoma bezeichnete es als ein gutes Zeichen, dass so viele Eltern zum Abschlussfest kamen. Das betrachte er als eine Wertschätzung der in den letzten sechs Wochen geleisteten Arbeit. Zwischen 20 und 46 Kinder kamen täglich in die Sommerwerkstatt, die jeden Tag neun Stunden geöffnet war. Insgesamt wurden 150 Kinder gezählt.

Thoma erinnert an die Anfänge vor zehn Jahren. Es habe damit begonnen, ein Angebot zu schaffen, dass ohne Anmeldung den Eltern und Kindern entgegen kommt. Begonnen wurde mit drei Wochen, täglich sieben Stunden. In den vergangenen zwei Jahren habe es unter den Kindern einen kompletten Generationenwechsel gegeben und täglich kamen mindestens zwei Kinder mehr als in den vergangen Jahren. "Das bestätigt, dass wir richtig liegen, unser Programm kommt an", freute sich Thoma. Sein Dank galt dem Betreuungsteam. Von ihm werde mehr verlangt, als nur mit den Kindern zu spielen: gute Nerven, geduldig, überzeugt und flexibel sein. Neben Gerlinde Hummel-Höfflin und Olaf Hovingh gehörten Bufdi Tobias Rottler, Hilde Schmidt, Karlheinz Mundinger und zwei Erzieherinnen in Ausbildung zum Betreuerteam sowie die 13-jährige Sarah Koke, die schon als kleines Mädchen die Sommerwerkstatt besuchte.