Bad-Dürrheim Großer Beifall für Margot Hettich

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). Welche große Wertschätzung die seit 34 Jahren der Narrenzunft angehörende und als engagierte Vorstandsvorsitzende auftretende Margot Hettich bei den Vereinsmitgliedern genießt, machten diese nicht nur mit Worten des Dankes, sondern auch mit stürmischen Beifallskundgebungen deutlich. Katja Hepting hob das Organisationstalent von Margot Hettich genauso hervor wie ihre kreativen Narrenideen. Als Beispiele wurden die Christbaumversteigerung, der Blätzlestammtisch, die Umgestaltung des Fastnachtssamstags und das größte Projekt, der Narrenbrunnen, genannt.

Profitiert habe die gesamte Zunft stets auch von ihrer offenen und ehrlichen Art und ihrem geselligen Wesen. Als Anerkennung für ihre geleistete Arbeit wurde der aus dem Vorstandsamt ausscheidenden Margot Hettich ein Gutschein zur Teilnahme an einer After-Show-Party auf dem Bodensee überreicht.

In ihren letzten Jahresblick ließ Margot Hettich die guten Besucherzahlen bei den örtlichen Fastnachtsveranstaltungen einfließen. Am in diesem Jahr erstmals ausprobierten neuen Konzept für das Sommerfest wolle man festhalten. Derzeit zählt der Verein 244 Mitglieder, wovon 99 zu den aktiven gehören.