Bad-Dürrheim Große Resonanz

Sie sind überwiegend auch bereit, sich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe im Wohnquartier zu engagieren. Es geht ihnen weniger um den Erwerb einer altersgerechten Wohnung, sondern es besteht ein ausgeprägter Wunsch nach Mietangeboten.

"Die Fragebögen zeigen ein Stimmungsbild von Menschen mit Interesse an der Gestaltung ihrer Wohnverhältnisse in Bad Dürrheim. Die Befragung hatte Leuchtturmqualität und zeigt damit eine neue Richtung für weitere Bauvorhaben in Bad Dürrheim überhaupt", fasst Wonneberger das Resultat zusammen. Sie sieht großen Bedarf für neuartige Wohnprojekte, die den Wünschen gerade der älteren Generation gerecht werden. Ein solches Vorhaben "Gemeinschaftliches Wohnen für Jung und Alt" biete für Bad Dürrheim auch die Chance, den Zuzug junger Familien zu fördern. Deshalb wird sich der Generationentreff Lebenswert zukünftig bemühen, für solche Projekte die Weichen zu stellen.

Das Ergebnis der Befragung nimmt der Generationentreff Lebenswert zum Anlass, eine Tagesfahrt zu zwei Modellprojekten in Burgrieden und Kempten zu unternehmen. Sie findet statt am Freitag, 23. September und wird moderiert von Eva Wonneberger. Abfahrt ist um 8 Uhr am Busbahnhof in Bad Dürrheim. Die Fahrtkosten übernimmt der Generationentreff Lebenswert.

Weitere Informationen: Die Auswertung der Befragung ist auf der Homepage des Generationentreff Lebenswert unter www.generationentreff-lebenswert.de einsehbar. Interessierte für die Exkursion sollten sich verbindlich anmelden, bis spätestens 20. September. Entweder persönlich in der Geschäftsstelle des Vereins, Viktoriastraße 7, telefonisch unter 07726/38 90 337 oder per Mail info@generationentreff-lebenswert.de.