Bad-Dürrheim Grießhaber übernimmt Jugendbetreuung

Bad Dürrheim (wst). Nach dem Weggang von Meike Schmid, die das Jugendhaus betreute, hatte das Kifaz, der Auftragsnehmer der Stadt Bad Dürrheim, Probleme die Stelle wieder adäquat zu besetzen. Interimsbetreuerin war für einige Zeit Nicole Grießhaber. Sie wird die Betreuung des Jugendhauses Bohrturm ab dem 1. Juli als Angestellte der Stadt übernehmen, dies teilte Bürgermeister Walter Klumpp in der Gemeinderatssitzung mit. Zu 75 Prozent wird sie in der Jugendbetreuung arbeiten, zu 25 Prozent in der Schulsozialarbeit tätig sein.