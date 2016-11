Bad-Dürrheim Gregor Meyle 2017 auf dem Rathausplatz

"Wir freuen uns, dass wir Gregor Meyle, einer der aktuell erfolgreichsten deutschen Pop-Künstler, für unsere SommerSinnfonie gewinnen konnten", so Projektleiterin Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH. Der Ticketverkauf für das Konzert in Bad Dürrheim findet über alle bekannten VVK-Stellen des "Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg" (VIBUS). Gregor Meyle Tickets sind für 35,50 Euro/ ermäßigt 33,50 Euro erhältlich.

Beginn der SommerSinnfonie ist am Mittwoch, 12. Juli 2017 mit dem Blasorchester Bad Dürrheim, am Freitag, 14. Juli 2017, spielt Roland Kaiser, am Samstag, 15. Juli 2017, steht der Künstler noch nicht fest, am Sonntag, 16. Juli 2017 wird bei freiem Eintritt wieder die Joe Williams Band spielen.