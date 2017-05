Bad-Dürrheim Gold für intensives Lernen

Die 17-jährige Gymnasiastin hat das Goldene Leistungsabzeichen an der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Staufen im Breisgau erlangt. Um dieses zu erreichen, musste die Hornistin einen fünftägigen Lehrgang absolvieren, den sie mit einer sehr erfolgreich abgeschlossenen Prüfung beendete. Ungefähr ein halbes Jahr intensive Vorbereitung in Musikkunde, Gehörbildung und Praxis gingen dem Lehrgang voraus. Antonia Riesle spielt seit fünf Jahren mit Begeisterung Horn im Blasorchester Bad Dürrheim.

Die Tochter des Dirigenten Kuno Mößmer teilt ihre Leidenschaft für die Musik mit ihrem Vater, der nach wie vor ihr Lehrer ist. Antonia Riesle wird ihr Abitur unter anderem in Musik ablegen.