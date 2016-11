Bad-Dürrheim Glunz wieder Orts-Chef der CDU

Bad Dürrheim. Mit Spannung war die Wahl im Ortsverband erwartet worden: Barbara Fink kündigte nach den Querelen um die Landtagskandidatur vor Monaten an, dass sie nicht mehr als Vorsitzende des Ortsverbands zur Verfügung stehe. Ihr Stellvertreter Joachim Limberger sah sich im Sommer von der städtischen Entwicklungspolitik bezüglich des Kurwesens enttäuscht und stand ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Jürgen Schwarz, der zweite Stellvertreter, hatte ebenfalls schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass er nicht mehr antreten will, er übernimmt wahrscheinlich im Januar das Amt des Ortsvorstehers in Unterbaldingen. So musste sich das Team auf die Suche begeben und wurde fündig, in dem alten, neuen Vorsitzenden.

Heinrich Glunz wurde erstmals als Nachfolger von Johann Limberger gewählt, es folgte zeitlich Joachim Limberger, seine Nachfolgerin war Barbara Fink, und jetzt ist er es wieder. Er sprach gestern Abend über seine Gründe zur Kandidatur. Es sei ihm bewusst, dass es in seiner Person dem Fraktionsvorsitz und dem Bürgermeisterstellvertreter eine Ämterhäufung gäbe, die er eigentlich nicht anstrebe. Doch der zweitgrößte CDU-Ortsverband habe es verdient, dass er personell wieder in ruhigeres Fahrwasser komme.

Eine seiner Bedingungen war, dass Barbara Fink sich zur Wahl als eine von zwei Stellvertretern aufstellen lässt und somit trotz allem eine gewisse Kontinuität herrsche und mit Ralf Pahlow habe er ebenfalls einen bewährten Mitstreiter an seiner Seite.