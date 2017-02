Straßenglätte dürfte der Grund für einen schweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf einer Verbindungstraße zwischen Bad Dürrheim und Hochemmingen gewesen sein. Eine alleinbeteiligte Frau wurde hierbei schwer verletzt. Entdeckt wurde die verunglückte 41-Jährige gegen 6.45 Uhr von mehreren Spaziergängern, die im weiteren Verlauf der Karlstraße unterwegs waren. Zuvor war die Autofahrerin, die von der Kreisstraße 5700 in Richtung Bad Dürrheim unterwegs war, kurz nach einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen. Sie krachte mit ihrem Opel in den Straßengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Nachdem die Ersthelfer den Notruf abgesetzt hatten, griffen sie beherzt zu und befreiten die Verunglückte – die glücklicherweise nicht eingeklemmt war. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Die Feuerwehren aus Hochemmingen und Bad Dürrheim unterstüttzen den Rettungsdienst, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und stellten das Fahrzeug anschließend wieder auf die Räder, ehe es von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde. Während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei aus Zimmern, musste die Straße komplett gesperrt werden. Der verursachte Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Foto: Eich