Bad-Dürrheim Glauben bekannt

Schon seit einigen Wochen sind die Kommunionkinder des Jahres zusammen mit ihren Tischmüttern auf dem Weg, sich auf die Erstkommunion im April vorzubereiten. In den Gruppenstunden haben sie schon einiges über den Glauben und natürlich auch über den Ablauf in der Kirche erfahren.

Kinder bejahen kräftig

Waren es bei ihrer eigenen Taufe die Eltern und Paten die sich für die Kinder zur Taufe und zum Glauben bekannten, so wurden sie im feierlichen Gottesdienst nun selbst von Pfarrer Michael Fischer gefragt, ob sie sich zur Taufe und zum Glauben bekennen, was die Kinder auch laut und kräftig bejahten. Danach teilte Pfarrer Fischer der Gemeinde das Taufwasser aus, und die Kommunionkinder versammelten sich im Vorraum der Kirche, um die weißen Gewänder von ihren Tischmüttern angezogen zu bekommen. Danach kamen sie wieder in die Kirche und hörten in der Lesung von der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Ein Ansprache hierzu hielt Josephine Wild. Anschließend gab es die Kommunion für die Gemeindemitglieder, und danach sagte Pfarrer Fischer, dass die Kinder in ihren Gewändern schon jetzt festlich aussähen, und er freue sich auf die nächsten Wochen, wenn die Kinder bis zur Kommunion immer wieder im Gottesdienst mitwirken werden.