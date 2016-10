Bad-Dürrheim Gläubige danken für ein gutes Jahr

Bad Dürrheim. Begonnen wurde er mit einem kleinen Umzug vom Pfarrsaal bis in das Gotteshaus. Die Kinder vom Kindergarten St. Raphael sowie große und kleine Trachtenträger brachten ihre mit Früchten gefüllten Körbchen mit, um sie vor den Altar zu stellen.

"Wir feiern heute ein frohes, von Herzen kommendes Fest", sagte Pfarrer Michael Fischer und stellte die Frage, wer unter uns heute erntet. Die Landwirte auf dem Feld, Menschen, die einen Garten haben, die Besitzer von Weinbergen, lautete die Antwort. Er selbst könne aus dem Garten am Pfarrhaus nichts ernten, dort wachse nur Gras, bemerkte er humorvoll. Doch im Team des Familiengottesdienstes habe man sich Gedanken gemacht, was im Laufe eines Jahres geerntet werden könne, das wurde von Jugendlichen und Erwachsenen vorgetragen: Schüler, die fleißig lernen, ernten ein gutes Zeugnis, erfolgreiche Sportler einen Pokal, wer täglich zur Arbeit geht, sieht was er geleistet hat und bekommt dafür Geld. Der Künstler erntet Applaus, Omas und Opas freuen sich über ihre Kinder und Enkelkinder, Kinder ernten die Liebe und Fürsorge ihrer Mutter, die das ganze Jahr für sie arbeiten.

Als Dankeschön wurde von den kleinen Gottesdienstbesuchern für die Mamas eine Schachtel Pralinen zu den Erntegaben an den Altar gestellt. "Es gibt viel zu ernten und dafür zu danken", fuhr Pfarrer Michael Fischer in seiner Predigt fort. Nicht nur das Obst, Gemüse und das Getreide, das prächtig aufgebaut war, sondern viel mehr: "Für die Menschen, die uns geschenkt wurden, für die Familie, für den Chor mit seinem Dirigenten, der den Gottesdienst begleitet und ganz besonderen Dank für die Ernte unseres Lebens", so sprach der Geistliche und segnete die Gaben vor dem Altar.