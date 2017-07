Bad Dürrheim. Zu Klassik Live wird am Montag, 10. Juli, in den Konzertraum im Hotel Solegarten eingeladen, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der klassische Gitarrist Rossini Bartolotti-Hayward, geboren 1981, erlangte durch mehrere Operationen erst im fünften Lebensjahr das volle Gehör. Er begann während seiner Kindheit in Wales zunächst Violine zu spielen. 2006 begann er das Studium der klassischen Gitarre.