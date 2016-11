Bad Dürrheim. Ein Konzert mit Free-Men-Life in Verbindung mit einem Gin-Tasting gibt es am kommendne Freitag, ab 20 Uhr, im Hotel Waldeck, im Restaurant Wintergarten. Die jungen Vollblutmusiker aus Rottweil geben ihr erstes Konzert im Waldeck. Bei Ihren Konzerten steht ausschließlich die Musik im Vordergrund. Keine große Lichtshow, Verkleidung oder Tanzeinlage, die Musik macht die Show. Sänger Friedemann bezieht das Publikum gerne ein und sorgt für den ein, oder anderen Lacher. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend ist ein Gin-Tasting mit Marvin Hess aus Schwenningen.