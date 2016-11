Bad-Dürrheim Gewinnsparen hilft Vereinen

Achim Kunz, Leiter der Bad Dürrheimer Volksbank-Filiale, konnte am vergangenen Mittwoch die Vertreter von Vereinen aus der Kurstadt und aus Brigachtal begrüßen, die sich vorstellten und wissen ließen, für welchen Zweck sie die gespendete Summe verwenden wollen. Von Petra Rauch, Leiterin der Kindertagesstätte am Salinensee, war zu hören, dass Spielgeräte gekauft werden, das hat auch der Kindergarten aus Brigachtal-Kirchdorf vor, berichtete dessen Leiterin Sylvia Kubicek.

Die Bad Dürrheimer Freiwillige Feuerwehr, vertreten durch Sören Chandoni und Michael Mühlbauer, zeigten ein Funkgerät mit neuster Technik, mit denen sich die Wehr ausstatten möchte. Werkzeug und einen Staubsauger für das Vereinsheim wird sich Brigachtaler Seniorenvereins "Füreinander" anschaffen, erklärten Max Hirt und Brunhilde Trewer. Musikinstrumente möchte sich die Guggenmusik Sunthausen zulegen, gab Etienne Stürmer bekannt.

Die Bad Dürrheimer Kulturlotsen, vertreten durch Gerlinde Hummel-Höfflin, werden ihre Spende in die Kinderprojekte einfließen lassen. Helmut Klein, von der Bad Dürrheimer Organisation "Menschen in Not" erläuterte, dass für die Erziehung und Schulung Hilfsbedürftiger durch die Lernlotsen ein Laptop und eine Wendetafel gekauft werden. Auf einen Backofen sowie eine Spülmaschine freut sich die Pfadfinderschaft St. Georg, versicherte deren Leiter Christian Drexhage. Ein Trainings- und Koordinationsset möchte sich der Tennisclub Rot-Weiß zulegen, berichtete Werner Bidlingmaier. Andrea Gregoric, Chefin vom Turnerbund 1911, plant den Kauf eines Schiedsrichterstuhl und Antonius Grießhaber vom Turnverein Sunthausen die Anschaffung von mehreren Blackroll.