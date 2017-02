Bad-Dürrheim Gewerbeverein hat Ärger mit Computerhackern

Der Gewerbeverein hat sicherheitstechnisch aufgerüstet. Schließlich hat er mit Tamara Pfaff eine Expertin in leitender Position, die mit Online-Medien beruflich zu tun hat. So laufe nun im Hintergrund ein Programm, das umgehend mitteile, wenn ein Hackerzugriff erfolge. Die Homepage des Vereins gehe dann "offline". Updates würden außerdem umgehend aufgespielt, um es den Kriminellen möglichst schwer zu machen. Doch auch die Bösewichte schlafen nicht. Mittlerweile stünden diesen Programme zur Verfügung, die automatisch Internetseiten auf ihren Sicherheits- und Update-Status untersuchten, um gezielt auf sie zugreifen zu können.

Verfolgung der Übeltäter erweist sich als schwierig

Eine Verfolgung der Übeltäter gestaltet sich schwierig. Die säßen irgendwo im Ausland, meint Pfaff.

Wenn Internetseiten häufig gehackt werden, könne es sein, dass sie von Internetdienstleistern ganz vom Netz genommen würden, beschreibt Pfaff ein weiteres Dilemma. Der Provider verlange dann etliche Sicherheitsmaßnahmen. Es könne Wochen dauern, bis die Homepage wieder ans Netz dürfe. So sei es einem größeren Verein aus der Kur­stadt ergangen, dessen Internetauftritt zeitweise gesperrt worden sei.

Die Vorsitzende des Gewerbevereins, Tamara Pfaff, gibt Tipps, auf was bei E-Mails zu achten ist, um sie als sicher einzustufen oder besser gleich zu löschen. So solle ein gewerblicher Absender mit einer vollständigen Anschrift und Steueridentifikationsnummer hinterlegt sein. Vorsicht sei auch geboten, wenn gehäuft Fehler in der Rechtschreibung oder Grammatik des Textes aufträten. Das könne ein Zeichen dafür sein, dass vom Ausland jemand versuche, über die Mail einen Virus auf dem Computer zu installieren.