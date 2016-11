Bad-Dürrheim Gewerbeverein geht in die Planung 2017

Ehrenamtlich hat sie viele Stunden damit verbracht, Geschäfte einzubinden, neue Filialen ins Boot zu holen oder die Fahrten mit dem Pendelbus auf die Beine zu stellen. "Entweder mache ich das mit Herzblut oder gar nicht", erzählte sie.

Für die Zukunft erhofft sie sich, dass alle im Gewerbegebiet ansässigen Läden am verkaufsoffenen Sonntag mitmachen. Die bisherige Zusammenarbeit mit den Händlern sei sehr intensiv, dennoch könnte es mehr Resonanz bei den Rückmeldungen geben. Der Termin des Totensonntag könne in Zukunft nun immer für den verkaufsoffenen Sonntag im Gewerbegebiet eingeplant werden, sagte Pfaff.

Rund 125 Mitglieder zählt der Gewerbeverein, der seinen Mitglieds-Firmen viele Möglichkeiten eröffne, erklärte sie. Am Stammtisch, der monatlich stattfindet, werden Anliegen und Themen besprochen, sowie das Unternehmen des Monats ausgelost. Dieses wird auf der Homepage des Gewerbevereins – der auch in den sozialen Medien aktiv ist – vorgestellt. Die Porträts würden sehr gut ankommen, erläuterte Pfaff. Es sei wichtig, dass man auch wisse, wer und was hinter den Mitgliedern stehe. Sie freut sich immer über Neuafnahmen. Auszeichnen würde diesen vor allem seine Vielseitigkeit sowie sein offenes Ohr für alle Sparten.