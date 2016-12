(flo). Die Christdemokraten tragen die beschlossenen Erhöhungen der Gewerbe- und Grundsteuer mit, sehen das Ende der Fahnenstange damit aber erreicht. "Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass wir mit dieser Beschlusslage das Instrument der Einnahmenverbesserung auf Jahre hinaus ausgereizt haben. Mit der CDU wird es über diese Legislaturperiode hinaus mittelfristig keine Steuererhöhungen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer mehr geben", konstatierte CDU-Fraktionssprecher Heinrich Glunz in seiner Haushaltsrede. Die Entwicklung der Innenstadt und die Belebung der Geschäftswelt liegen der CDU am Herzen, die aktuellen Diskussionen um den Ausbau der Bahnhofstraße, die Gestaltung des Areals Irma und die Umgestaltung der Stillen Musel zeugten von ernsthaften Notwendigkeiten. Die wohnortnahe Kinderbetreuung wird als "zwingend notwendig" bezeichnet, diese sei elementare Voraussetzung für die Ansiedlung junger Familien auf der Ostbaar. Glunz: "Die Fremdenverkehrspolitik muss verstärkt touristische Anreize setzen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Wenn die CDU-Gemeinderatsfraktion im Verbund mit den Schwimmsport treibenden Vereinen die Diskussion um den Neubau des Minaras mit dem Baukastensystem noch einmal angestoßen hat, so geschah dies vor dem Hintergrund, dass jede zweckdienliche sachorientierte Lösung, die uns Einsparpotenziale von der von uns markierten Investitionsobergrenze von 8,9 Millionen Euro ermöglicht, den finanziellen Handlungsspielraum für andere dringend anstehende Maßnahmen ausweitet."