Bad-Dürrheim Gewerbeschau rückt langsam näher

Bad Dürrheim (rtr). Wie die Vorsitzende Tamara Pfaff berichtet, verschicke sie in diesen Tagen die Einladung an die Betriebe zur Teilnahme an der Schau. Auch Nichtmitglieder könnten mitmachen. Die Bad Dürrheimer Firmen würden bei der Platzvergabe zwar bevorzugt. Doch freie Flächen würden gerne mit Firmen von außerhalb belegt. Es sei beabsichtigt, entsprechende Formulare auf der Homepage des Vereins herunterladen zu können (www.gewerbeverein-bd.de). Die Anmeldefrist für die Firmen ist der 10. März. Da die Vorbereitungen für die Gewerbeschau umfangreich seien, sei außerdem beschlossen worden, den ursprünglich für März vorgesehenen Wirtschaftstreff auf Mittwoch, 13. September, zu verlegen. Das Thema für das Wirtschaftsreferat werde noch beschlossen.