Bad-Dürrheim Gesundheitsvorsorge erhält Auszeichnung

Verliehen wurde der Preis im Rahmen der diesjährigen Pergamon-Preise für herausragende medizinische Forschungsergebnisse. Dotiert ist der erste Platz mit 30 000 Euro Preisgeld und weiteren 100 000 Euro für Spendenwerbung. Schirmherr des Preises ist Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Beworben hatten sich für den Preis 22 soziale Projekte, drei davon wurden von einer hochkarätig besetzten Fachjury für die Preisverleihung nominiert.

Seit Januar werden die Streetworker von Off Road Kids in Berlin, Dortmund, Hamburg und Köln professionell in der didaktischen Vermittlung medizinischen Fachwissens an Jugendliche geschult. In den ersten neun Monaten wurden bereits mehr als 500 Straßenkinder und junge Obdachlose über Infektionsgefahren und Schwangerschaftsverhütung aufgeklärt, so Markus Seidel, Vorstandssprecher der Off Road Kids Stiftung, und: "Man darf einfach nicht vergessen, dass sich gerade junge Frauen auf der Straße so ziemlich jeden Tag der Gefahr aussetzen, vergewaltigt und schwanger zu werden. Unsere Streetworker beraten nicht nur, sondern sie gehen mit den jungen Frauen auch zu Frauenärzten und ermöglichen so eine wirksame Diagnostik und Verhütung."

Die reine Suche nach neuen Lebensperspektiven für Straßenkinder und junge Obdachlose allein reiche längst nicht mehr aus. "Wir müssen auch dafür sorgen, dass die jungen Menschen gesund bleiben und die Mädchen möglichst nicht schwanger werden", so Seidel weiter. Hanka Knoche, Vorstand der Bahn-BKK schließt sich der Aussage an.