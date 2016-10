Bad-Dürrheim Gesangsverein verschenkt Konzert

Klumpp äußerte auch den Wunsch, dass der Chor neue Sänger finden werde und überreichte dem Vorsitzenden für den Verein ein Geldgeschenk von der Stadt. Wolfgang Denecke, Präsident des Badischen Chorverbandes Schwarzwald-Baar, blickte zurück: Das Gründungsjahr 1866 bringe wegen der Kriegsjahre keine friedliche Erinnerungen mit sich. Doch in dieser Zeit wurde von sangesfreudigen Männern der Chor gegründet, Frauen waren nicht dabei. Jedoch haben gerade sie den Chor erhalten, nachdem sich die Männer zurückgezogen haben. Schön sei es, dass nicht resigniert werde, sondern nach neuen Möglichkeiten, um den Chor am Leben zu erhalten.

Denecke versprach, dass der Verband den Verein stets unterstützen werde, aber warum der Chorgesang leider rückläufig werde, das wisse keiner. Der Präsident überreichte zwei Urkunden mit der Hoffnung, in 25 Jahren zum nächsten Jubiläum kommen zu können. Hausherr Joachim Limberger schloss sich mit einem Präsent den Glückwünschen an und dankte dafür, dass der Chor seit vielen Jahren mehrmals im Jahr die Patienten mit schönen Konzerten erfreue. Das Jubiläumskonzert erfreute ebenfalls die Zuhörer, denn es wurde ein vielfältiges Repertoire geboten. Werke von Bach und Mozart wurden vorgetragen, es ging in die Welt der Opern und Operetten bis hin zu bekannten, beliebten und unvergessenen Evergreens, dabei wechselten sich der Chor mit Helmut Salmen und Kerstin Ohnmacht als Solisten mit ihren Liedbeiträgen ab, so dass sich das Konzert stets abwechslungsreich und unterhaltsam mit ruhigen, getragenen und dann wieder mit schwungvollen und fröhlichen Melodien gestaltete. So war es kein Wunder, dass von den begeisterten Zuhörern mehrere Zugaben gefordert wurden.