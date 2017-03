Bad-Dürrheim Generationswechsel in Führungsriege

Bad Dürrheim-Hochemmingen (kal). An die Spitze des Vereins wurde bei der Hauptversammlung Andreas Keller gewählt, der zur Garde der jungen Musiker gehört. Ebenso der als stellvertretender Vorsitzender gewählte Lionnel Stiegler, die Kassiererin Natalie Schönberger sowie Rebecca Keller, die im Amt der Schriftführerin bestätigt wurde. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Vanessa Poussin, Udo Fischerkeller, Corinna Münk, Günter Kochems und Markus Wegner.

Im zurückliegenden Vereinsjahr absolvierte das Orchester 24 Auftritte, denen 42 Proben vorausgingen. Die Kapelle besteht aus 25 Musikern. Vier Zöglinge werden unterrichtet. Zum Jahresprogramm gehörte die musikalische Begleitung von Fastnachtsveranstaltungen bis hin zum Martinsumzug. Mehrere Kurkonzerte wurden in Bad Dürrheim gegeben, bei der Musik-Gala fungierte der Verein als Ausrichter. Das mehrtägige Musikfest erfreute sich einer großen Besucherresonanz genauso wie der Feierabendhock unter den Kastanienbäumen in der Ortsmitte. Selbstverständlich war die Beteiligung am erstmaligen Hochemminger Kinderferienprogramm.

Letztmalig bekam die Versammlung einen Kassenbericht von Gerhard Schwarz zu hören, der dieses Amt 17 Jahre lang inne hatte. Dass im Berichtsjahr die Einnahmen größer als die Ausgaben waren, wurde gerne zur Kenntnis genommen. Als Highlight bewertete Dirigent Helmut Martin das Jahreskonzert mit Gastmusikern und zwei Sängerinnen. Diese Veranstaltungsform sei für das Publikum attraktiv gewesen, was die Besucherzahl gezeigt habe. Keinen Zweifel ließ der musikalische Leiter darüber aufkommen, dass der Verein Nachwuchs benötigt.