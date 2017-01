Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Der 17. Mehrgenerationennachmittag mit buntem Unterhaltungsprogramm findet am morgigen Dreikönigstag, ab 14 Uhr in der Jahnturnhalle in Oberbaldingen statt. Veranstalter sind der Musikverein Oberbaldingen und die Bläserjugend Oberbaldingen. Die Musiker werden die Gäste sowohl musikalisch, unter der Leitung von Simon Glunz, als auch mit lustigen Einlagen und Sketchen, an diesem Nachmittag gut unterhalten. Einen weiteren Programmpunkt bildet die Jugendkapelle, mit ihren Jungmusikern, die ebenfalls unter der Leitung von Simon Glunz stehen. Die Verantwortlichen der Jugendausbildung werden die Jugendkapelle vorstellen und die Gäste, über die Ausbildung informieren. Am Anfang der Veranstaltung wird Ortsvorsteher Ulrich ein Grußwort sprechen. Es gibt eine Tombola, sowie Bewirtung.