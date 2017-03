Bad-Dürrheim "Gemeindeseele" verabschiedet

In der ersten Generation war es Emil Moser, der mit einer Schelle durch das Dorf zog, um an verschiedenen Stellen die amtlichen Nachrichten den Bürgern kund zu tun. In den 50er Jahren wurden die Bekanntmachungen dann nicht ausgeschellt, sondern es wurden im Ort lindgrüne Holzkästchen mit einem Maschendrahtgeflecht aufgehängt, in denen die Nachrichten ausgehängt wurden. Mit der Zeit verabschiedete man sich von dieser Art der Bekanntmachungen.

Schreiben aus dem Rathaus wurden in der zweiten Generation von Erna Moser bis 1992 direkt den Bürgern zugestellt.

Marlies Moser stammt aus Mauenheim. In den Jahren 1967 bis 1970 absolvierte sie eine Lehre als Einzelhandelskauffrau bei dem früher in Engen ansässigen Ford Autohaus Keller, in dem sie später auch als Buchhalterin tätig war.