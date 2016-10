Bad-Dürrheim Gemeindereferentin nimmt Arbeit auf

Bad Dürrheim-Oberbaldingen/Biesingen. Die aus dem rheinlandpfälzischen Landstuhl stammende Seelsorgerin tritt damit die Nachfolge von Sybille Bodenstein an, die im Juli dieses Jahres in den Ruhestand getreten ist. Seit dem 1. Oktober ist Ana Gerhardt nun im Amt und wird am kommenden Sonntag sowohl in Biesingen als auch in Oberbaldingen zusammen mit Pfarrer Dirk Hasselbeck die Hauptgottesdienste gestalten.

In beiden Gottesdiensten steht sie auf der Kanzel und wird ihre erste Predigt auf der Ostbaar halten. Bislang war die 46-Jährige Pastorin in einer freien evangelischen Gemeinde in Dinslaken am Niederrhein tätig. Der Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung hat sie zur Bewerbung auf die Baar bewogen, so die neue Mitarbeiterin gegenüber dieser Zeitung.

Bevor sie in Adelshofen eine dreijährige theologische Ausbildung absolvierte, war sie als Ergotherapeutin tätig. Ergänzend zur theologischen Ausbildung hat sie sich zur Notfallseelsorgerin ausbilden lassen. Derzeit rundet sie ihre beruflichen Kenntnisse mit einer Ausbildung zur Sozial- und Lebensberaterin im Bereich biblisch-therapeutischer Seelsorge ab. Als sie die Anzeige im Willow Creek Magazin gelesen hatte, nutzte sie das Internet um sich über die Gemeinde Oberbaldingen zu informieren. Ein Besuch in der Gemeinde bestärkte sie in dem Beschluss sich auf die ausgeschriebene Stelle zu bewerben. Besonders das Leitbild der Gemeinde und die zahlreichen Aktivitäten haben sie beeindruckt.