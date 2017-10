Bad-Dürrheim Gemeinderat mehrheitlich für Architektenplan

Friedrich-Wilhelm Funke, Sprecher der IG Pro Bad Dürrheim, meldete sich zu Beginn der Sitzung. Er begrüßte die Ankündigung, eine Bürgerinformation durchzuführen, wollte jedoch auch wissen, ob der Investor Casim Ucucu seine Liquidität durch einen entsprechenden Nachweis untermauert hat. In der direkten Antwort erklärte Bürgermeister Walter Klumpp, dass die Bürgerinformation voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte stattfinden werde.

Die Frage nach der Liquidität beantwortete Architekt Michael Rebholz indirekt später. Im Moment habe der Investor bis zum voraussichtlichen Baubeginn im April 2018 rund zwei Millionen Euro aus eigener Tasche bezahlt. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich seinen Angaben zufolge auf 16 bis 17 Millionen Euro. Bei Bauträgerprojekten wie diesem müssten 30 bis 40 Prozent Eigenkapital bei der Bank nachgewiesen sein, diese könne auch über Wohnungsverkäufe nachgewiesen werden. Dies wären in diesem Fall etwa 15 verkaufte Wohnungen. Michael Rebholz ist zuversichtlich, diese verkauft zu bekommen.

Rebholz erklärte die Pläne ausführlich (wir berichteten), anschließend ging es in die Diskussion. Wolfgang Kaiser von der LBU sieht in den modifizierten Plänen gute Fortschritte. Es gebe jedoch eine Reihe von Bäumen, die erhalten werden sollten. Kaiser verglich die Planung in der Geschosshöhe mit dem Haus Waldblick, in dem Morys Hofbuchhandlung ist.